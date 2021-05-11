براهيم اربن: “صويلح سيجري غدا عدد من العمليلت الجراحية وتنتظره أيام صعبة”

كشف براهيم اربن تفاصيل جديدة حول برنامج علاج الممثل القدير صالح أوڨروت بفرنسا الذي يعاني من مرض غضال.

وقال اربن عبر قناة خاصة ان الممثل القدير صويلح “سيجري غدا بحول الله عدد من العمليلت الجراحية وتنتظره أيام صعبة.”

وواصل اربن أن “صالح أوڨروت يحتاج إلى دعوات الجزائريين في صلواتهم لانه بجاجة ماسة إليها.”

كما اضاف اربن “ان الأمر الذي أثر كثيرا في صالح أوڨروت تضامن الجزائريين مساندتهم له في مرضه وكذا دعواتهم في المساجد له بالشفاء.”

وتابع اربن أنه “أثناء نقل صويلح للعلاج بفرنسا كان جد تعبان وطلب منه اربن ان ينقل في كرسي متنقل للطائرة فرفض”

“صويلح اراد أن يكون قويا أمام الجزائريين ولحظة مغادرته المطار بالرغم من التعب والمرض قاوم” يضيف اربن .