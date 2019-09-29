كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بتمنراست والعثور على جثتي إرهابيين بجيجل

أخبار الجزائر
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كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بتمنراست والعثور على جثتي إرهابيين بجيجل
بقلم نادية بن طاهر

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، مخبأ للأسلحة والذخيرة، إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، عثرت ذات المصالح بالمخبأ، على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و4 صواريخ “أرض-أرض” من نوع “BM-21”.

بالإضافة إلى مخزنين وكمية من الذخيرة، حسب ذات البيان.

وفي سياق متصل، عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، على جثتي إرهابيين إثنين، قرب بلدية العوانة بجيجل.

وكان قد تمّ القضاء علي الإرهابيين، من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي خلال عمليات سابقة.


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