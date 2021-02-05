إبراهيم مراد: 15.044 منطقة ظل يقطنها 8 ملايين نسمة .. الرئيس تبون يسهر شخصيا على متابعة التكفل بها

كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل تخصيص 32.700 مشروع لـ 15.044 منطقة ظل عبر الوطن يقطنها 8 ملايين نسمة.

وفي حوار خص به إبراهيم مراد وأج قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “يسهر شخصيا على متابعة التكفل بمناطق الظل.”

وأضاف ذات المسؤول أن الرئيس تبون يتابع تقدم أشغال النهوض بهذه المناطق عبر” تقنية تكنولوجية توفر آخر المعطيات”.

وأكد إبراهيم مراد إنجاز أشياء جد مهمة بعد تمويل 62 % من المشاريع التي تم توفير مخصصاتها المالية.

وقال ابراهيم مراد أن من أولوية الأولويات النهوض بمناطق الظل وسيتم انجاز كل المشاريع مهما كانت الظروف.

ويعتبر القضاء على مناطق الظل من أهم الالتزامات التي تعهد بها الرئيس يضيف ذات المسؤول .

كما يشرع إبراهيم مراد في الزيارات الميدانية التي يقوم بها الى مختلف الولايات واحتكاكه المباشر بالمواطنين ”

مستشار رئيس الجمهورية يوضح أن 8 ملايين نسمة من سكان مناطق الظل كانوا ضحية توجيه المخصصات المالية للمناطق المكتضة بالسكان.

كما ان المخصصات المالية تكون أحيانا قليلة وغير قادرة على تلبية إحتياجات ومتطلبات الولاية.

وواصل ذات المسؤول “الأكيد أن سكان مناطق الظل هم جزائريون ولهم الحق في التنمية”.

وفي سياق المتصل أكد إبراهيم مراد أن الفضل يعود للرئيس الذي جعلهم محور اهتمام كل المسؤولين ومركز استراتيجياتهم التنموية”.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية “حققنا انجازات بفضل السياسة الرشيدة و الذكية و الواقعية لرئيس الجمهورية.”

وقال إبراهيم مراد “الأمور بدأت تتحسن و المواطن أدرك أن الرئيس جاد في مساعيه لرفع الغبن عن مناطق الظل”.

وإستدل مستشار رئيس الجمهورية، ببرمجة أكثر من 32 الف مشروع موجه لهذه المناطق، بغلاف مالي قدر ب480 مليار دج.