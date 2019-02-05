كشف المسؤول عن تحطم طائرة “سالا” !!

حمّل “ماكسيميليانو دوارتي” صديق المُهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، مسؤولية كارثة سقوط طائرة الأخير لوكيل أعمال اللاعب “ويلي مكاي”.

وقال “دوارتي” في تصريح نشره موقع “America Noticias”:”هناك مسؤولا عن هذه الكارثة وسالا لم يقرر السفر على متن تلك الطائرة”.

وأضاف:”لقد أجبروا سالا على السفر إلى كارديف في ذاك اليوم، ونصحته برفض الموافقة على الرحلة، لأن الظروف لم تكن مواتية”.

كما أصرّ “دوارتي” على تحميل وكيل أعمال سالا “ويلي مكاي” مسؤولية كارثة سقوط طائرة صديقه ووصفه بـ”الجاني”.