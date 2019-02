كشف المسؤول عن تحطم طائرة “سالا” !!

وقال “دوارتي” في تصريح نشره موقع “America Noticias”:”هناك مسؤولا عن هذه الكارثة وسالا لم يقرر السفر على متن تلك الطائرة”.

وأضاف:”لقد أجبروا سالا على السفر إلى كارديف في ذاك اليوم، ونصحته برفض الموافقة على الرحلة، لأن الظروف لم تكن مواتية”.

كما أصرّ “دوارتي” على تحميل وكيل أعمال سالا “ويلي مكاي” مسؤولية كارثة سقوط طائرة صديقه ووصفه بـ”الجاني”.

BREAKING: A body has been seen in the wreckage of plane carrying missing footballer Emiliano Sala and pilot David Ibbotson, Air Accidents Investigation Branch confirms. pic.twitter.com/RlG4tyJGxd

