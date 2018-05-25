كشف عضو الطاقم الفني لشبيبة القبائل، مراد كعروف، أن الفريق توصل لإتفاق نهائي مع بعض اللاعبين، ومن المقرر ترسيم إلتحاقهم بالفريق غدا السبت.

وصرح مراد كعروف، في هذا الخصوص للإذاعة الرسمية للفريق: “توصلنا لإتفاق نهائي مع ثلاثة لاعبين، وسيرسمون إلتحاقهم بالشبيبة غدا السبت”.

وأضاف: “هناك لاعبين آخرين تم الإتفاق معهم، ونحن في إنتظار تسوية وضعيتهم لدى لجنة المنازعات لترسيم إلتحاقهم بالشبيبة”.

وتابع:”هناك خلية مكلفة بالإستقدامات يترأسها كريم دودان، وإنطلاقا من الغد، سيتم تحديد العديد من الأمور المتعلقة بمستقبل الفريق، وذلك بحضور رئيس النادي شريف ملال”.

ورفض كعروف، الكشف عن الأسماء التي ستدعم فريقه موضحا: “فضلنا إعتماد السرية التامة في عملية الإنتداب إلى غاية ترسيم الأمور، حتى لا نترك مجال للأشخاص اللذين يعملون على إفشال ميركاتو الشبيبة”.