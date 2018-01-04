كلود بويال:”محرز يرغب في الإستمرار مع ليستر سيتي”

كشف المُدرب الفرنسي لنادي “ليستر سيتي” الإنجليزي “كلود بويال” عن رغبة الدولي الجزائري “رياض محرز” في الإستمرار مع الفريق الأزرق.

وكشف موقع “ليستر ميركوري” أمسية الخميس أن مُدرب “الثعالب” إلتقى نجمه الأشقر وتحدث معه حول موقفه المُتعلق بالبقاء أو الرحيل.

وقال “بويال”:”أريد الإحتفاظ بكافة اللاعبين المُهمين في فريقي ومحرز واحدا من بينهم”.

وأضاف:”تحدثت مع محرز..هو سعيد بإرتداء قميص ليستر وأظهر لي الكثير من الرغبة في البقاء داخل أسوار النادي”.

“أريد أن يبقى لنُكمل العمل الذي بدأناه خاصة وأنه يُقدم أداء رائعا منذ أشهر من خلال أهداف جميلة وتمريرات حاسمة”.

ونفى “بويال” الشائعات التي تتحدث عن رحيل مُرتقب للنجم الجزائري:”لا.. لم يُصرح بأنه يريد الرحيل، هي مجرد شائعات”.

وختم:”من السهل التحدث مع رياض..هو يحب كرة القدم وسعيد باللعب مع زملائه وذلك هو المُهم”.