“كلود بويل” مُتفائل بمستقبل ليستر ما بعد محرز !

الرياضة
  • -
  • 0
“كلود بويل” مُتفائل بمستقبل ليستر ما بعد محرز !
بقلم وليد كويني

أبدى المدير الفني لفريق ليستر سيتي كلود بويل، تفاؤلا كبيرا بناديه لتحقيق أهدافه بلاعبيه الشباب في السنوات المقبلة.

وقال بويل في تصريح صحفي لموقع “ليستر ميركوري”: “الإهتمام الكبير بمغواير وآخرون مثال رائع على مستوى لاعبينا”.

وأضاف التقني الفرنسي قائلا: “أملي كبير في تطوير الفريق للمنافسة على مراكز أعلى ومقارعة الأندية الكبيرة، في ظل وجود لاعبين بنفس التزام هاري”.

يذكر أن الصحافة البريطانية أكدت خلال الأيام لقليلة الماضية أن ليستر سيتي مقبل على فقدان أبرز ركائزه الصيف القادم في مقدمتهم الجزائري محرز.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital