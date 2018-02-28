أبدى المدير الفني لفريق ليستر سيتي كلود بويل، تفاؤلا كبيرا بناديه لتحقيق أهدافه بلاعبيه الشباب في السنوات المقبلة.

وقال بويل في تصريح صحفي لموقع “ليستر ميركوري”: “الإهتمام الكبير بمغواير وآخرون مثال رائع على مستوى لاعبينا”.

وأضاف التقني الفرنسي قائلا: “أملي كبير في تطوير الفريق للمنافسة على مراكز أعلى ومقارعة الأندية الكبيرة، في ظل وجود لاعبين بنفس التزام هاري”.

يذكر أن الصحافة البريطانية أكدت خلال الأيام لقليلة الماضية أن ليستر سيتي مقبل على فقدان أبرز ركائزه الصيف القادم في مقدمتهم الجزائري محرز.