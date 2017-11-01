أكد وزير المجاهدين، أنّ كل ما قيل عن عدد المجاهدين في الجزائر غير صحيح، وسنكشف عن الرقم الحقيقي في وقته.

وأوضح الوزير في حصة “قهوة وجرنان”، أنّ الوزارة لا تزال تحصي عدد المجاهدين إبان الثورة التحريرية، بعد معالجتها لكل الملفات العالقة.

تابعا: “سنكشف عدد المجاهدين بكل فئاتهم في وقته”.

وجاء تصريح الوزير بعد تصريح الأمين العام للمنظمة للمجاهدين، سعيد عبادو، بأن هناك 200 ألف مجاهد.

وفي ذات السياق قال زيتوني، إنه لا وجود لقضية مجاهدين مزيفين أبدا، ولا يوجد أي قضية لمجاهد مزيف لدى الوزارة.