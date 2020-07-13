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بلجود يشارك في لقاء وزراء الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا

الوطني
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بلجود يشارك في لقاء وزراء الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا
بقلم خالد زوبيري

شارك وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، اليوم الإثنين،  في لقاء وزراء الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم الطرق خلال هذا الإجتماع الذي جرى بتقنية التحاضر عن بعد إلى ظاهرة الهجرة الغير شرعية وسبل مواجهتها والحد منها.

ونوه وزير الداخلية خلال مداخلته بأهمية اللقاء الذي من شأنه نعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين والبحث عن حلول فعلية لمواجهة هذه الظاهرة.

كما جدد بلجود إستعداد الجزائر الدائم وحرصها على توطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء من أجحل التحكم الأفضل  في تدفق المهاجرين الغير الشرعيين وفقا لمنظور متوازن أساسه التعاون والتضامن، مع مراعاة العلاقة بين ظاهرة الهجرة غير الشرعية وعاملي التنمية والأمن لمواجهة تداعياتها على جميع دول المنطقة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=852686

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