كمال ناصري: 65 بالمئة من حصة مليون وحدة سكنية ستوجه لمناطق الظل والهضاب العليا والجنوب 

كشف كمال ناصري وزير السكن والعمران والمدينة أن 65 بالمئة من حصة مليون وحدة سكنية ستوجه لمناطق الظل والهضاب العليا والجنوب.

وفي لقاء خص به تلفزيون النهار قال الوزير أن السكن الريفي والتحصيصات الاجتماعية يجب أن ترعى فيها ضروريات الحياة.

وتابع بخصوص السكنات الريفية أين أكد على ضرورة الربط بشبكات الطاقة والطرقات.

وقال كمال ناصري أن الإستعمال العشوائي للآليات يوقع كوراث مثلما حدث في ولاية البيض والمسؤولية تقع على عاتق المتسببين

وفي ذات السياق أشار الوزير إلى مخططات القنوات يجب ان تسلم للهيئات المعنية لتجنب الكوارث وتسيهل عمل المؤسسات ذات الصلة.

وهذا على غرار سونلغاز، الجزائرية للمياه، البريد والمواصلات يضيف الوزير.