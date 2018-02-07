“الكنابست” تتهم وزارة التربية بتعفين الأوضاع.. وتدعو إلى تصعيد الإحتجاج

وجه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار “كنابست” وزرة التربية بتعيد الأمور بدل التفاوض لإيجاد حلول لمشاكل الأساتذة.

وأوضحت نقابة كنابست في بيان لها اليوم الثلاثاء أن الوزارة الوصية لا تود فتح أبواب الحوار الجاد للتفاوض حول المطالب المرفوعة في الغشعار بالإضراب المودع لدى مصالحها منذ 21 جانفي الماضي.

واضافت النقابة في بيانها أنّ وزارة التربية فضلت القفز على التعهدات واللجوء إلى أساليب لا تنم بالمسؤولية تجاه المدرسة الجزائرية.

مضيفة أنّ تدخلات إطارات الوزارة تتعمد على إثارة النزاعات بين المكاتب الولائية ومديريات التربية، وسلب المسؤولين المحليين سلطة القرار.

واتهم المجلس الوطني لمستخدمي التدريس الوزارة الوصية بالإنصراف عن لب النزاع والتجاه غلأى خلق اتهامات لا أساس لها من الصحة.

كما اتهم المجلس أيضا وزرة التربية بالتحريض ضد الأساتذة المحتجين واتخاذ اجراءات ردعية تخوفية لتحييد الأساتذة عن مطالبهم.

بالإضافة إلى تعفيين الأوضاع لأغراض مجهولة، ومحاولة تجاوز المكتب الوطني الممثل الشرعي للأساتذة المضربين.

وعلى كل هذا عبرت “الكنابست” عن رفضها لهذه التجاوزات والتهديدات داعية إلى تصعيد الإحتجاج بتنظيم إعتصامات ولائية يوم 12 فيفري القادم أمام مدريات التربية.