كناب بنك:فتح خمسة شبابيك جديدة مخصصة للصيرفة الإسلامية

وتتوزع هذه الشبابيك على مختلف شبكات البنك وهي البليدة (وكالة العفرون) وباتنة (وكالة نقاوس) ووهران وسط (وكالة أرزيو) والجزائر الوسطى (وكالة بن عكنون) والجزائر غرب (وكالة شرشال), حسب ذات البيان.

أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك) في بيان له اليوم الخميس عن فتح خمسة شبابيك جديدة مخصصة لنشاط الصيرفة الإسلامية موزعة عبر التراب الوطني.

وأضاف نفس المصدر أن “هذا التوسع يؤكد الالتزام المستمر للبنك في تقديم حلولا مالية متنوعة وفي المتناول”.

وتضاف الشبابيك الجديدة لتلك التي دخلت حيز الخدمة منذ نوفمبر 2020 مما يرفع عددها إلى 123 شباك موزع عبر عدة ولايات من الوطن, من بينها وكالة واحدة (1) مخصصة حصريا للصيرفة الاسلامية.