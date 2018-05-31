كندا تكرم الجزائري صاحب فكرة “اليوم العالمي للعيش معا في سلام”

كرمت كندا الجزائري خالد بن تونس صاحب فكرة “اليوم العالمي للعيش معا في سلام” الذي اعتمدته الامم المتحدة يوم 16 ماي.

السلطات الكندية منحت الشيخ خالد وسام “رجل سلام”.

وكان منح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مؤسس الجمعية الدولية الصوفية العلوية ورئيسها الشرفي، خالد بن تونس، وسام الاستحقاق الوطني من مصف “عهيد”.

ويذكر ان فكرة “اليوم الدولي للعيش معا في سلام” تم تقديمها خلال مؤتمر نظم بوهران سنة 2014 من طرف الجمعية الدولية الصوفية العلوية،

وقد أقرت اللائحة 130/72 التي صادقت عليها بالإجماع البلدان الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الفارط باقتراح من الجزائر، يوم 16 ماي من كل سنة “يوما دوليا للعيش معا في سلام”.