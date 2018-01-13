وحش بشري يعتدي على طفلة مسلمة ويمزق حجابها في كندا

تعرضت الطفلة المسلمة”خولة نعمان”، (11 عاما)، إلى اعتداء جسدي ولفظي من قبل شاب في العشرينيات، بمدينة تورينتو الكندية.

وحسب موقع راديو كندا، قام الرجل قام بتمزيق حجاب الطفلة على مرتين بطريقة تدعو إلى الإستغراب، مستعملا مقص مطبخ.

ويفيد الموقع، أن الطفلة كانت في طريقها إلى المدرسة رفقة أخيها وهي الآن في حالة نفسية يرثى لها.

وذكرت الطفلة أنّها صرخت في المرة الأولى فهرب الرجل، ولكنه عاد ونزع الحجاب عن رأسها ومزقه.

ووجهت “خولة” رسالة إلى المعتدي في مؤتمر صحفي بمدرسة بولين جونسون تقول فيه:

“ما فعلته خاطئ، خاصة أنني طفلة”، وقالت إنها الآن “تخاف كثيرا” عندما تمشي إلى المدرسة.

وتلقت “خولة” بعد الحادثة سيلا من رسائل التضامن، من بينها رسالة من رئيس الوزراء “جاستين ترودو”، قائلا فيها:

“قلبي مع الطفلة التي تعرضت لاعتداء بسبب ديانتها، لا يمكن أن نتصور كم كانت خائفة، أريد منها ومن عائلتها وأصدقائها أن يعرفوا أن هذه ليست قيم كندا”.

من جانبها، أكدت الشرطة الكندية أنها قامت بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الإعتداء، حيث يبحث المحققون إذ كان الهجوم يشكل جريمة كراهية.