كهل يغتصب ابنة أخته ذات الـ10 سنوات في السحاولة بالعاصمة

الجاني موجود في الحبس المؤقت بسجن بوفاريك

علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة بوفاريك بالبليدة، أمر يوم أمس، بإيداع كهل في العقد الرابع من العمر، الحبس المؤقت، بالمؤسسة العقابية في بوفاريك بتهمة ارتكاب الفعل المخل بالحياء على فتاة دون 16 سنة .

القضية عالجها أفراد الدرك الوطني في السحاولة غربي العاصمة، بناءً على شكوى قيدها ولي أمر الضحية القاصر، وهي طفلة عمرها 10 سنوات، مفادها أن ابنته تعرضت للفعل المخل بالحياء على يد أحد أقاربها،ويتعلق الأمر بخالها.

وفي تفاصيل الشكوى، قال والد الفتاة إن خال فلذة كبده، وبحكم أنه مقيم بجواره، استغل تواجد الضحية بمفردها في المنزل يوم الوقائع، وقام بممارسة المحظور عليها، حسبما ذكرته الضحية وولي أمرها في محاضر الدرك الوطني.

وبناءً على أقوالهما، تم توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الدرك للتحقيق معه، ومن ثم تم تحويله على العدالة، حيث تبين من خلال سماع أقواله، أن المتهم مسبوق في قضايا مماثلة، حيث سبق وأن أدانته العدالة في قضية مشابهة.

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العاصمة

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