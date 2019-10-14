كورابة..دفع تسعيرة الطريق السيار شرق-غرب بداية من 2021

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كورابة..دفع تسعيرة الطريق السيار شرق-غرب بداية من 2021
بقلم أسماء.ع

قال مصطفى كورابة، وزير النقل والأشغال العمومية، إن دفع تسعيرة الطريق السيار، سيدخل حيز الخدمة سنة 2021.

وأوضح كورابة، اليوم الاثنين، أن التسعيرة لم تحدد بعد، مشيرا  إلى أن الإعلان عنها سيكون بعد استكمال المشاريع الخاصة بالطريق السيار شرق غرب.

وصرح كورابة للنهار، “حاليا هناك فرق تدرس الملف، وسينطلق العمل بالتسعيرة بعد استكمال المشاريع التي هي في طور الانجاز”.

#وزير_النقل: العمل بالتسعيرة في الطريق السيار شرق غرب ستكون في 2021

#وزير_النقل: العمل بالتسعيرة في الطريق السيار شرق غرب ستكون في 2021

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Lundi 14 octobre 2019


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