كورابة..دفع تسعيرة الطريق السيار شرق-غرب بداية من 2021

قال مصطفى كورابة، وزير النقل والأشغال العمومية، إن دفع تسعيرة الطريق السيار، سيدخل حيز الخدمة سنة 2021.

وأوضح كورابة، اليوم الاثنين، أن التسعيرة لم تحدد بعد، مشيرا إلى أن الإعلان عنها سيكون بعد استكمال المشاريع الخاصة بالطريق السيار شرق غرب.

وصرح كورابة للنهار، “حاليا هناك فرق تدرس الملف، وسينطلق العمل بالتسعيرة بعد استكمال المشاريع التي هي في طور الانجاز”.