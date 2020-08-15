كوربيس:”زطشي كفاءة عالية وهكذا تعاقدت مع بن سبعيني”

الرياضة
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كوربيس:”زطشي كفاءة عالية وهكذا تعاقدت مع بن سبعيني” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشف المدرب الفرنسي “رولان كوربيس” تفاصيل ضمه للنجم الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” عندما كان مدربا لمونبولييه الفرنسي.

مدرب لياسما السابق أثنى في حواره مع موقع “لاغازيت دو فناك” على قدرات التسيير الكبيرة التي يتميز بها رئيس الفاف الحالي خير الدين زطشي.

“لقد كنت وراء التحاق رامي بن سبعيني بفريق مونبولييه بنسبة 100%.. معارفي هم من تابعوه في بلجيكا بعد أن سمعت عنه أخبارا جيدة عندما كنت في إتحاد العاصمة”.

“تابعت خطواته واستطعنا في مونبولييه إيجاد أرضية اتفاق مع رئيس أتلتيك بارادو خير الدين زطشي الذي أعتبره من أفضل المسيريين في الجزائر”.


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