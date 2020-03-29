كورونا في الجزائر: تجنيد أزيد من 1500 فوج الكشافة على المستوى الوطني

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كورونا في الجزائر: تجنيد أزيد من 1500 فوج الكشافة على المستوى الوطني
بقلم م. فيصل

قامت الكشافة الإسلامية الجزائرية بتجنيد أزيد من 1500 فوج على المستوى الوطني لتقديم عدة نشاطات ومساعدات في إطار الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح القائد العام للكشافة عبد الرحمان حمزاوي أن الكشافة الإسلامية مجندة أزيد من 1500 فوج للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.

وكشف القائد العام للكشافة أنه تم القيام عدة حملات توعوية وتحسيسية كما سطرت برنامجا واسعا وعلى عدة مراحل لتسيير هذه الازمة.

كما قام أفواج الكشافة بعدة الى جانب السلطات العمومية وعناصر الحماية المدنية في عمليات تعقيم الشوارع والمؤسسات العمومية.

وفي ذات السياق تم تجنيد حوالي 20 ألف متطوعا تابعا لهذه المنظمة ذات المنفعة العامة لتقديم مساعدات.

والمتمثلة في توزيع مواد غذائية ومواد تنظيف تبرع بها محسنين على المحتاجين سيما بالمناطق المعزولة.

وأضاف حمزاوي أن المنظمة ساعدت هذه المنظمة وكعادتها البلديات في عملية توزيع مادة السميد ببعض المناطق.


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