كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 17348 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 978 حالة وفاة.

بينما تماثلت 235 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 12329 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 52 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 39 ولاية تم تسجيل فيها إصابات جديدة في حين 9 ولايات لم تسجل اي إصابات.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 1826 (+28)

الجزائر: 1757 (+34)

سطيف: 1656 (+42)

وهران: 1115 (+50)

قسنطينة 680 (+10)

ورقلة: 595 (+10)

تيبازة: 580 (+19)

باتنة: 472 (+17)

بجاية: 453 (+22)

عين الدفلى: 435 (+0)

تلمسان: 398 (+0)

الجلفة: 390 (+18)

الوادي: 358 (+52)

بسكرة: 343 (+16)

المدية: 340 (+4)

عنابة: 316 (+4)

الأغواط: 328 (+22)

تيارت: 313 (+7)

أم البواقي: 302 (+8)

بومرداس: 295 (+14)

تيزي وزو: 281 (+1)

برج بوعريريج: 273 (+0)

البويرة: 263 (+16)

خنشلة: 249 (+3)

المسيلة: 235 (+0)

معـسكر: 232 (+3)

تبسة: 226 (+18)

سكيكدة: 211 (+7)

أدرار: 210 (+1)

بشار: 190 (+4)

غرداية: 184 (+4)

مستغانم: 168 (+12)

عين تموشنت: 153 (+1)

سوق أهراس: 147 (+2)

ميلة: 147 (+2)

سيدي بلعباس: 174 (+8)

تيسمسيلت: 138 (+5)

قالمة: 139 (+0)

جيجل: 135 (+5)

غليزان: 101 (+5)

نعامة: 101 (+1)

البيض: 101 (+4)

الشلف: 100 (+0)

تمنراست: 83 (+7)

الطارف: 65 (+2)

سعيدة: 46 (+0)

تندوف: 28 (+0)

إليزي: 28 (+6)