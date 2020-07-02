كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 14657 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 928 حالة وفاة.

بينما تماثلت 302 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 10342 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 48 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 36 ولاية، بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 12 ولاية عبر الوطن.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 1665 (+22)

الجزائر: 1535 (+40)

سطيف: 1350 (+69)

وهران: 875 (+17)

قسنطينة 613 (+10)

ورقلة: 488 (+14)

تيبازة: 461 (+14)

عين الدفلى: 433 (+1)

بجاية: 375 (+19)

باتنة: 362 (+2)

تلمسان: 359 (+8)

المدية: 311 (+4)

عنابة: 288 (+15)

الجلفة: 286 (+19)

أم البواقي: 277 (+3)

تيارت: 264 (+13)

برج بوعريريج: 259 (+5)

تيزي وزو: 249 (+5)

الأغواط: 238 (+12)

المسيلة: 235 (+0)

بومرداس: 219 (+0)

معـسكر: 212 (+7)

الوادي: 211 (+0)

بسكرة: 205 (+3)

البويرة: 205 (+12)

خنشلة: 195 (+2)

أدرار: 192 (+9)

سكيكدة: 190 (+0)

تبسة: 190 (+8)

بشار: 180 (+1)

غرداية: 172 (+16)

عين تموشنت: 142 (+3)

مستغانم: 137 (+2)

سوق أهراس: 130 (+0)

تيسمسيلت: 125 (+6)

سيدي بلعباس: 123 (+3)

ميلة: 121 (+0)

جيجل: 117 (+3)

قالمة: 112 (+0)

الشلف: 100 (+1)

البيض: 89 (+4)

نعامة: 89 (+5)

غليزان: 81 (+6)

الطارف: 61 (+0)

تمنراست: 58 (+2)

سعيدة: 40 (+0)

تندوف: 25 (+0)

إليزي: 13 (+0)