كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 11031 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 777 حالة وفاة.
بينما تماثلت 129 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 7735 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 39 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 36 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 12 ولاية عبر الوطن
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1388
الجزائر 1221
سطيف 771
وهران 684
قسنطينة 504
عين الدفلى 413
تيبازة 371
بجاية 319
ورڨلة 319
تلمسان 305
المدية 253
برج بوعريريج 236
أم البواقي 215
تيارت 212
عنابة 207
باتنة 195
الجلفة 194
المسيلة 191
تيزي وزو 185
بشار 171
خنشلة 170
معسكر 168
سكيكدة 159
بسكرة 153
بومرداس151
الأغواط 150
أدرار 146
الوادي 127
البويرة 125
عين تموشنت 122
غرداية 114
تبسة 104
مستغانم 103
سيدي بلعباس 102
تيسمسيلت 94
سوق اهراس 90
ميلة 89
جيجل 81
الشلف 73
ڨالمة 68
نعامة 68
غليزان 58
البيض 55
الطارف43
تمنراست 18
سعيدة 18
تندوف 14
إليزي 10
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