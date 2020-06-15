كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 11031 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 777 حالة وفاة.

بينما تماثلت 129 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 7735 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 39 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 36 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 12 ولاية عبر الوطن

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1388

الجزائر 1221

سطيف 771

وهران 684

قسنطينة 504

عين الدفلى 413

تيبازة 371

بجاية 319

ورڨلة 319

تلمسان 305

المدية 253

برج بوعريريج 236

أم البواقي 215

تيارت 212

عنابة 207

باتنة 195

الجلفة 194

المسيلة 191

تيزي وزو 185

بشار 171

خنشلة 170

معسكر 168

سكيكدة 159

بسكرة 153

بومرداس151

الأغواط 150

أدرار 146

الوادي 127

البويرة 125

عين تموشنت 122

غرداية 114

تبسة 104

مستغانم 103

سيدي بلعباس 102

تيسمسيلت 94

سوق اهراس 90

ميلة 89

جيجل 81

الشلف 73

ڨالمة 68

نعامة 68

غليزان 58

البيض 55

الطارف43

تمنراست 18

سعيدة 18

تندوف 14

إليزي 10