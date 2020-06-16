كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 11147 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 788 حالة وفاة.
بينما تماثلت 107 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 7842 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 42 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 36 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 12 ولاية عبر الوطن
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1403
الجزائر 1235
سطيف 788
وهران 689
قسنطينة 507
عين الدفلى 414
تيبازة 374
ورڨلة 322
بجاية 312
تلمسان 308
المدية 256
برج بوعريريج 236
أم البواقي 216
تيارت 214
عنابة 210
باتنة 196
الجلفة 196
المسيلة 192
تيزي وزو 186
بشار 172
خنشلة 172
معسكر 168
سكيكدة 161
بسكرة 155
الأغواط 153
بومرداس 151
أدرار 146
الوادي 130
البويرة 127
عين تموشنت 122
غرداية 114
مستغانم 107
تبسة 106
سيدي بلعباس 102
تيسمسيلت 94
سوق اهراس 92
ميلة 89
جيجل 83
الشلف 73
ڨالمة 70
نعامة 69
غليزان 60
البيض 58
الطارف 45
تمنراست 19
سعيدة 18
تندوف 14
إليزي 10
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