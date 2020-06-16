كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 11147 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 788 حالة وفاة.

بينما تماثلت 107 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 7842 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 42 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 36 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 12 ولاية عبر الوطن

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1403

الجزائر 1235

سطيف 788

وهران 689

قسنطينة 507

عين الدفلى 414

تيبازة 374

ورڨلة 322

بجاية 312

تلمسان 308

المدية 256

برج بوعريريج 236

أم البواقي 216

تيارت 214

عنابة 210

باتنة 196

الجلفة 196

المسيلة 192

تيزي وزو 186

بشار 172

خنشلة 172

معسكر 168

سكيكدة 161

بسكرة 155

الأغواط 153

بومرداس 151

أدرار 146

الوادي 130

البويرة 127

عين تموشنت 122

غرداية 114

مستغانم 107

تبسة 106

سيدي بلعباس 102

تيسمسيلت 94

سوق اهراس 92

ميلة 89

جيجل 83

الشلف 73

ڨالمة 70

نعامة 69

غليزان 60

البيض 58

الطارف 45

تمنراست 19

سعيدة 18

تندوف 14

إليزي 10