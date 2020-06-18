كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 11385 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 811 حالة وفاة.

بينما تماثلت 135 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 8078 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 54 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 34 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 14 ولاية عبر الوطن

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1428

الجزائر 1261

سطيف 832

وهران 697

قسنطينة 513

عين الدفلى 416

تيبازة 377

ورڨلة 327

بجاية 323

تلمسان 311

المدية 259

برج بوعريريج 237

تيارت 221

أم البواقي 218

عنابة 212

باتنة 201

الجلفة 199

المسيلة 195

تيزي وزو 191

خنشلة 174

معسكر 173

بشار 172

سكيكدة 162

الأغواط 157

بسكرة 155

بومرداس 151

أدرار 150

الوادي 135

البويرة 131

عين تموشنت 126

غرداية 118

مستغانم 113

تبسة 111

سيدي بلعباس 107

سوق اهراس 97

ميلة 96

تيسمسيلت 94

جيجل 87

الشلف 76

ڨالمة 73

نعامة 71

غليزان 64

البيض 60

الطارف 45

تمنراست 24

سعيدة 19

تندوف 14

إليزي 11