كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 11385 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 811 حالة وفاة.
بينما تماثلت 135 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 8078 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 54 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 34 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 14 ولاية عبر الوطن
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1428
الجزائر 1261
سطيف 832
وهران 697
قسنطينة 513
عين الدفلى 416
تيبازة 377
ورڨلة 327
بجاية 323
تلمسان 311
المدية 259
برج بوعريريج 237
تيارت 221
أم البواقي 218
عنابة 212
باتنة 201
الجلفة 199
المسيلة 195
تيزي وزو 191
خنشلة 174
معسكر 173
بشار 172
سكيكدة 162
الأغواط 157
بسكرة 155
بومرداس 151
أدرار 150
الوادي 135
البويرة 131
عين تموشنت 126
غرداية 118
مستغانم 113
تبسة 111
سيدي بلعباس 107
سوق اهراس 97
ميلة 96
تيسمسيلت 94
جيجل 87
الشلف 76
ڨالمة 73
نعامة 71
غليزان 64
البيض 60
الطارف 45
تمنراست 24
سعيدة 19
تندوف 14
إليزي 11
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