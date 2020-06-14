كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 10919 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 767 حالة وفاة.
بينما تماثلت 186 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 7606 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 42 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 37 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 11 ولاية عبر الوطن
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1372
الجزائر 1212
سطيف 756
وهران 678
قسنطينة 501
عين الدفلى 412
تيبازة 371
بجاية 317
ورڨلة 315
تلمسان 303
المدية 252
برج بوعريريج 235
أم البواقي 213
عنابة 207
تيارت 206
باتنة 193
الجلفة 190
المسيلة 189
تيزي وزو 183
بشار 170
خنشلة 170
معسكر 166
سكيكدة 158
بسكرة 153
بومرداس151
الأغواط 148
أدرار 144
الوادي 125
البويرة 123
عين تموشنت 121
غرداية 114
تبسة 103
سيدي بلعباس 100
مستغانم 99
تيسمسيلت 91
سوق اهراس 88
ميلة 87
جيجل 80
الشلف 73
ڨالمة 67
نعامة 67
غليزان 58
البيض 55
الطارف43
تمنراست 18
سعيدة 18
تندوف 14
إليزي 10
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