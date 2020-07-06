كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 16404 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 959 حالة وفاة.

بينما تماثلت 392 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 11884 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 51 شخصا بالعناية المركزة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 1778 (+45)

الجزائر: 1689 (+50)

سطيف: 1578 (+39)

وهران: 1022 (+29)

قسنطينة 664 (+12)

تيبازة: 547 (+12)

ورقلة: 549 (+15)

باتنة: 445 (+29)

بجاية: 418 (+11)

عين الدفلى: 434 (+0)

الجلفة: 372 (+44)

تلمسان: 364 (+3)

المدية: 334 (+5)

عنابة: 302 (+0)

أم البواقي: 290 (+9)

تيارت: 296 (+7)

الأغواط: 295 (+7)

بسكرة: 282 (+35)

برج بوعريريج: 270 (+2)

بومرداس: 267 (+32)

تيزي وزو: 260 (+1)

المسيلة: 235 (+0)

الوادي: 234 (+6)

البويرة: 232 (+6)

خنشلة: 225 (+11)

معـسكر: 225 (+6)

أدرار: 209 (+1)

تبسة: 206 (+0)

سكيكدة: 204 (+4)

بشار: 183 (+0)

غرداية: 178 (+1)

مستغانم: 155 (+2)

عين تموشنت: 151 (+3)

سوق أهراس: 139 (+2)

ميلة: 144 (+0)

سيدي بلعباس: 137 (+4)

قالمة: 137 (+12)

تيسمسيلت: 133 (+3)

جيجل: 123 (+0)

الشلف: 100 (+0)

نعامة: 99 (+3)

البيض: 89 (+0)

غليزان: 96 (+13)

الطارف: 63 (+0)

تمنراست: 76 (+0)

سعيدة: 46 (+6)

تندوف: 28 (+0)

إليزي: 13 (+0)