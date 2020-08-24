كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 11 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 41858 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1446 حالة وفاة.

بينما تماثلت 227 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 29369 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 37 شخصا بالعناية المركزة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر: 4346 +53

وهران: 3345 + 26

البليدة: 3111 +14

سطيف: 2875 +16

قسنطينة 1442 +13

باتنة: 1400 +1

بجاية: 1394 +1

ورقلة: 1211 +0

بسكرة: 1181 +17

تيبازة: 1171 +10

المسيلة: 1121 + 23

الجلفة: 1100 +2

عنابة: 1066 +75

الوادي: 1039 +15

البويرة: 1019 + 0

تلمسان: 1001 + 14

تيارت: 881 +0

عين الدفلى: 713 +0

المدية: 702 + 0

بومرداس: 698 +26

تبسة: 692 + 4

مستغانم: 656 +13

الأغواط: 652 +0

عين تموشنت: 623 +7

أدرار: 619 + 6

أم البواقي: 607 +2

جيجل: 603 + 6

تيزي وزو: 590 +35

خنشلة: 570 + 0

قالمة: 450 +0

سكيكدة: 449 + 3

غرداية: 421 + 4

برج بوعريريج: 409 +0

سيدي بلعباس: 390 +12

تيسمسيلت: 363 + 0

ميلة: 348 +0

بشار: 341 +1

معـسكر: 321 + 0

سوق أهراس: 304 +0

نعامة: 251 + 0

البيض: 232 + 0

الطارف: 207 + 0

الشلف: 194 + 0

تمنراست: 192 + 0

تندوف: 189 +0

غليزان: 169 + 1

إليزي: 124 + 0

سعيدة: 61 + 0