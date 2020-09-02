البليدة تتصدر عدد الإصابات بفيروس كورونا و20 ولاية لم تسجل أي حالة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء عن تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 45158 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1523 حالة وفاة.

بينما تماثلت 253 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 31746 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 35 شخصا بالعناية المركزة.

وجاء توزيع أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات في 24 ساعة الأخيرة كمايلي:

البليدة: +41

الجزائر: +39

عنابة: +35

وهران: + 26

تلمسان: + 20

تيزي وزو: +18

سطيف: +17

بجاية: +15

بومرداس: +13

المسيلة: + 12

جيجل: + 12

باتنة: +11