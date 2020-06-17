كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 11268 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 799 حالة وفاة.

بينما تماثلت 101 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 7943 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 41 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 34 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 14 ولاية عبر الوطن

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1410

الجزائر 1245

سطيف 811

وهران 694

قسنطينة 510

عين الدفلى 416

تيبازة 377

ورڨلة 325

بجاية 321

تلمسان 308

المدية 259

برج بوعريريج 237

تيارت 218

أم البواقي 216

عنابة 210

باتنة 199

الجلفة 198

المسيلة 195

تيزي وزو 189

خنشلة 173

بشار 172

معسكر 170

سكيكدة162

بسكرة 155

الأغواط 153

بومرداس 151

أدرار 148

الوادي 133

البويرة 129

عين تموشنت 124

غرداية 116

مستغانم 111

تبسة 110

سيدي بلعباس 105

سوق اهراس 95

تيسمسيلت 94

ميلة 89

جيجل 85

الشلف 76

نعامة 71

ڨالمة 70

غليزان 63

البيض 58

الطارف 45

تمنراست 22

سعيدة 18

تندوف 14

إليزي 10