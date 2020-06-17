كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 11268 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 799 حالة وفاة.
بينما تماثلت 101 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 7943 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 41 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 34 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 14 ولاية عبر الوطن
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1410
الجزائر 1245
سطيف 811
وهران 694
قسنطينة 510
عين الدفلى 416
تيبازة 377
ورڨلة 325
بجاية 321
تلمسان 308
المدية 259
برج بوعريريج 237
تيارت 218
أم البواقي 216
عنابة 210
باتنة 199
الجلفة 198
المسيلة 195
تيزي وزو 189
خنشلة 173
بشار 172
معسكر 170
سكيكدة162
بسكرة 155
الأغواط 153
بومرداس 151
أدرار 148
الوادي 133
البويرة 129
عين تموشنت 124
غرداية 116
مستغانم 111
تبسة 110
سيدي بلعباس 105
سوق اهراس 95
تيسمسيلت 94
ميلة 89
جيجل 85
الشلف 76
نعامة 71
ڨالمة 70
غليزان 63
البيض 58
الطارف 45
تمنراست 22
سعيدة 18
تندوف 14
إليزي 10
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