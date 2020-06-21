كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 11771 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 845 حالة وفاة.

بينما تماثلت 98 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 8422 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 41 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 32 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 16 ولاية عبر الوطن

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1463

الجزائر 1288

سطيف 899

وهران 715

قسنطينة 527

عين الدفلى 416

تيبازة 378

ورڨلة 350

بجاية 325

تلمسان 315

المدية 260

برج بوعريريج 238

تيارت 224

أم البواقي 222

عنابة 217

باتنة 215

الجلفة 204

المسيلة 195

تيزي وزو 193

خنشلة 178

معسكر 178

بشار 176

بسكرة 165

سكيكدة 165

الأغواط 162

أدرار 155

بومرداس 154

الوادي 140

البويرة 138

عين تموشنت 129

غرداية 121

مستغانم 119

تبسة 117

سيدي بلعباس 110

سوق اهراس 104

ميلة 103

تيسمسيلت 95

جيجل 91

الشلف 80

ڨالمة 79

نعامة 74

غليزان 66

البيض 65

الطارف 48

تمنراست 29

سعيدة 24

تندوف 16

إليزي 11