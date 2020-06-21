كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 11771 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 845 حالة وفاة.
بينما تماثلت 98 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 8422 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 41 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 32 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 16 ولاية عبر الوطن
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1463
الجزائر 1288
سطيف 899
وهران 715
قسنطينة 527
عين الدفلى 416
تيبازة 378
ورڨلة 350
بجاية 325
تلمسان 315
المدية 260
برج بوعريريج 238
تيارت 224
أم البواقي 222
عنابة 217
باتنة 215
الجلفة 204
المسيلة 195
تيزي وزو 193
خنشلة 178
معسكر 178
بشار 176
بسكرة 165
سكيكدة 165
الأغواط 162
أدرار 155
بومرداس 154
الوادي 140
البويرة 138
عين تموشنت 129
غرداية 121
مستغانم 119
تبسة 117
سيدي بلعباس 110
سوق اهراس 104
ميلة 103
تيسمسيلت 95
جيجل 91
الشلف 80
ڨالمة 79
نعامة 74
غليزان 66
البيض 65
الطارف 48
تمنراست 29
سعيدة 24
تندوف 16
إليزي 11
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