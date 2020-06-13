كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى10810 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 760 حالة وفاة.

بينما تماثلت 98 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 7420 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 39 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 36 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في12 ولاية عبر الوطن

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1357

الجزائر 1203

سطيف 734

وهران 672

قسنطينة 499

عين الدفلى 412

تيبازة 369

بجاية 317

ورڨلة 313

تلمسان 301

المدية 249

برج بوعريريج 235

أم البواقي 210

عنابة 207

تيارت 204

باتنة191

المسيلة 188

الجلفة 186

تيزي وزو 182

بشار 170

خنشلة 169

معسكر 164

سكيكدة 156

بسكرة 152

بومرداس 150

الأغواط 147

أدرار 143

الوادي 123

البويرة 123

عين تموشنت 120

غرداية 114

تبسة 100

سيدي بلعباس 99

مستغانم 97

تيسمسيلت 88

سوق اهراس 87

ميلة 86

جيجل 78

الشلف 73

ڨالمة 65

نعامة 65

غليزان 56

البيض 53

الطارف 42

تمنراست 18

سعيدة 16

تندوف 14

إليزي 10