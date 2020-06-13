كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى10810 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 760 حالة وفاة.
بينما تماثلت 98 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 7420 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 39 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 36 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في12 ولاية عبر الوطن
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1357
الجزائر 1203
سطيف 734
وهران 672
قسنطينة 499
عين الدفلى 412
تيبازة 369
بجاية 317
ورڨلة 313
تلمسان 301
المدية 249
برج بوعريريج 235
أم البواقي 210
عنابة 207
تيارت 204
باتنة191
المسيلة 188
الجلفة 186
تيزي وزو 182
بشار 170
خنشلة 169
معسكر 164
سكيكدة 156
بسكرة 152
بومرداس 150
الأغواط 147
أدرار 143
الوادي 123
البويرة 123
عين تموشنت 120
غرداية 114
تبسة 100
سيدي بلعباس 99
مستغانم 97
تيسمسيلت 88
سوق اهراس 87
ميلة 86
جيجل 78
الشلف 73
ڨالمة 65
نعامة 65
غليزان 56
البيض 53
الطارف 42
تمنراست 18
سعيدة 16
تندوف 14
إليزي 10
التعليقات (0)