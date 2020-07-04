كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 15500 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 946 حالة وفاة.

بينما تماثلت 349 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 11181 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 56 شخصا بالعناية المركزة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 1715 (+27)

الجزائر: 1619 (+38)

سطيف: 1479 (+69)

وهران: 962 (+5)

قسنطينة 632 (+7)

ورقلة: 522 (+34)

تيبازة: 510 (+49)

عين الدفلى: 434 (+1)

بجاية: 393 (+11)

باتنة: 385 (+23)

تلمسان: 361 (+1)

المدية: 327 (+12)

الجلفة: 321 (+21)

عنابة: 295 (+7)

أم البواقي: 290 (+9)

تيارت: 282 (+0)

برج بوعريريج: 265 (+4)

الأغواط: 275 (+17)

تيزي وزو: 253 (+0)

المسيلة: 235 (+0)

الوادي: 234 (+6)

بسكرة: 228 (+23)

بومرداس: 220 (+0)

البويرة: 219 (+4)

معـسكر: 217 (+2)

تبسة: 206 (+0)

خنشلة: 203 (+8)

أدرار: 205 (+5)

سكيكدة: 200 (+0)

بشار: 180 (+0)

غرداية: 177 (+1)

مستغانم: 151 (+1)

عين تموشنت: 143 (+0)

سوق أهراس: 137 (+4)

ميلة: 136 (+7)

سيدي بلعباس: 132 (+0)

قالمة: 125 (+8)

تيسمسيلت: 125 (+0)

جيجل: 123 (+0)

الشلف: 100 (+0)

نعامة: 94 (+0)

البيض: 89 (+0)

غليزان: 83 (+2)

الطارف: 62 (+0)

تمنراست: 71 (+12)

سعيدة: 44 (+4)

تندوف: 28 (+0)

إليزي: 13 (+0)