كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 16879 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 968 حالة وفاة.

بينما تماثلت 210 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 12094 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 55 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 38 ولاية تم تسجيل فيها إصابات جديدة في حين 10 ولايات لم تسجل اي إصابات.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 1798 (+20)

الجزائر: 1723 (+34)

سطيف: 1614 (+36)

وهران: 1065 (+43)

قسنطينة 670 (+6)

ورقلة: 585 (+36)

تيبازة: 561 (+14)

باتنة: 455 (+10)

بجاية: 431 (+13)

عين الدفلى: 435 (+1)

تلمسان: 398 (+22)

الجلفة: 390 (+18)

المدية: 336 (+2)

بسكرة: 327 (+45)

عنابة: 312 (+10)

تيارت: 306 (+10)

الوادي: 306 (+17)

الأغواط: 306 (+11)

أم البواقي: 291 (+1)

تيزي وزو: 280 (+20)

بومرداس: 281 (+14)

برج بوعريريج: 273 (+3)

البويرة: 247 (+15)

خنشلة: 246 (+21)

المسيلة: 235 (+0)

معـسكر: 229 (+4)

تبسة: 226 (+18)

أدرار: 210 (+1)

سكيكدة: 204 (+0)

بشار: 186 (+3)

غرداية: 180 (+2)

مستغانم: 156 (+1)

عين تموشنت: 152 (+1)

سوق أهراس: 145 (+6)

ميلة: 145 (+1)

سيدي بلعباس: 139 (+2)

تيسمسيلت: 138 (+5)

قالمة: 137 (+0)

جيجل: 130 (+4)

الشلف: 100 (+0)

نعامة: 100 (+1)

البيض: 89 (+0)

غليزان: 96 (+0)

الطارف: 63 (+0)

تمنراست: 76 (+0)

سعيدة: 46 (+6)

تندوف: 28 (+0)

إليزي: 22 (+4)