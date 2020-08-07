كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 529 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 34155 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1282 حالة وفاة.

بينما تماثلت 429 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 23667 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 60 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور فورار أن الحالات الجديدة سجلت في 36 ولاية بينما 12 ولاية لم تسجل فيها اي حالة في 24 ساعة الاخيرة.

وجاء توزيع الإصابات الجديدة بالفيروس حسب الولايات كالتالي:

الجزائر: 3528 +40

سطيف: 2642 +15

البليدة: 2630 +5

وهران: 0609 + 62

قسنطينة 1260 +36

باتنة: 1101 +10

ورقلة: 1049 +20

بجاية: 1020 +73

تيبازة: 985 +10

الجلفة: 927 +12

الوادي: 917 +8

بسكرة: 908 +20

المسيلة: 820 + 20

البويرة: 791 + 12

تيارت: 724 +10

تلمسان: 713 + 5

عنابة: 649 +28

المدية: 601 + 6

الأغواط: 568 +3

عين الدفلى: 559 +3

بومرداس: 558 +0

تيزي وزو: 536 +0

تبسة: 536 +8

خنشلة: 526 + 4

أم البواقي: 524 +3

عين تموشنت: 503 +16

أدرار: 502 + 0

مستغانم: 596 +11

برج بوعريريج: 479 +0

جيجل: 375 + 15

قالمة: 371 +5

غرداية: 345 + 0

سيكدة: 330 + 13

سيدي بلعباس: 326 +14

معـسكر: 316 + 1

تيسمسيلت: 309 + 0

ميلة: 304 +4

بشار: 296 +0

سوق أهراس: 253 +7

نعامة: 236 + 6

البيض: 223 + 0

الطارف: 187 + 13

تمنراست: 179 + 0

تندوف: 138 +1

غليزان: 135 + 9

الشلف: 107 + 0

إليزي: 85 + 1

سعيدة: 59 +0