كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 14272 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 920 حالة وفاة.
بينما تماثلت 143 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 10040 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 48 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 36 ولاية، بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 12 ولاية عبر الوطن.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1643
الجزائر 1495
سطيف 1281
وهران 858
قسنطينة 603
ورڨلة 474
تيبازة 447
عين الدفلى 432
باتنة 360
بجاية 356
تلمسان 351
المدية 307
أم البواقي 274
الجلفة 267
عنابة 273
برج بوعريريج 254
تيارت 251
تيزي وزو 244
المسيلة 235
الأغواط 226
الوادي 211
معسكر 205
بسكرة 202
بومرداس 195
البويرة 193
خنشلة 193
سكيكدة 190
أدرار 183
تبسة 182
بشار 179
غرداية 156
عين تموشنت 139
مستغانم 135
سوق اهراس 130
ميلة 121
سيدي بلعباس 120
تيسمسيلت 119
جيجل 114
ڨالمة 112
الشلف 99
البيض 85
نعامة 84
غليزان 75
الطارف 61
تمنراست 56
سعيدة 40
تندوف 25
إليزي 13
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