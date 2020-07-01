كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 14272 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 920 حالة وفاة.

بينما تماثلت 143 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 10040 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 48 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 36 ولاية، بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 12 ولاية عبر الوطن.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1643

الجزائر 1495

سطيف 1281

وهران 858

قسنطينة 603

ورڨلة 474

تيبازة 447

عين الدفلى 432

باتنة 360

بجاية 356

تلمسان 351

المدية 307

أم البواقي 274

الجلفة 267

عنابة 273

برج بوعريريج 254

تيارت 251

تيزي وزو 244

المسيلة 235

الأغواط 226

الوادي 211

معسكر 205

بسكرة 202

بومرداس 195

البويرة 193

خنشلة 193

سكيكدة 190

أدرار 183

تبسة 182

بشار 179

غرداية 156

عين تموشنت 139

مستغانم 135

سوق اهراس 130

ميلة 121

سيدي بلعباس 120

تيسمسيلت 119

جيجل 114

ڨالمة 112

الشلف 99

البيض 85

نعامة 84

غليزان 75

الطارف 61

تمنراست 56

سعيدة 40

تندوف 25

إليزي 13