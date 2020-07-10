كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 18242 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 996 حالة وفاة.

بينما تماثلت 487 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 13124 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 50 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 25 ولاية تم تسجيل فيها إصابات جديدة في حين 23 ولايات لم تسجل اي إصابات.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 1871 (+26)

الجزائر: 1830 (+51(

سطيف: 1774 (+46(

وهران: 1227 (+ (64

قسنطينة 742 ( (+50

ورقلة: 612 (+ (0

تيبازة: 588 (+0)

باتنة: 514 (+17(

بجاية: 458 (+ (0

عين الدفلى: 437 (+ (2

تلمسان: 426 (+ (28

الجلفة: 401 (+ (0

الوادي: 395 (+ (24

بسكرة: 393 (+ (0

تيارت: 368 (+ (55

المدية: 351 (+ (10

الأغواط: 332 (+ (0

عنابة: 332 (+ (0

أم البواقي: 303 (+ (0

بومرداس: 301 (+ (0

تيزي وزو: 299 (+ (0

خنشلة: 290 (+ (3

برج بوعريريج: 275 (+ (1

البويرة: 269 (+ (1

تبسة: 243 (+ (1

معـسكر: 237 (+ (1

المسيلة: 235 (+ (0

أدرار: 220 (+ (1

سكيكدة: 211 (+ (1

غرداية: 198 (+ (3

بشار: 193 (+ (0

مستغانم: 173 (+ (0

تيسمسيلت: 161 (+ (23

ميلة: 159 (+ (11

عين تموشنت: 158 (+ (0

سيدي بلعباس: 158 (+ (6

قالمة: 156 (+ (0

سوق أهراس: 149 (+ (0

جيجل: 138 (+ (1

البيض: 105 (+ (3

نعامة: 105 (+ (2

الشلف: 104 (+ (4

غليزان: 103 (+ (0

تمنراست: 83 (+ (0

الطارف: 67 (+ (0

سعيدة: 46 (+ (0

إليزي: 34 (+ (0

تندوف: 28 (+ (0