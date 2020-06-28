كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل 305 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 12968 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 897 حالة وفاة.
بينما تماثلت 169 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 9371 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 44 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 27 ولاية، بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 21 ولاية عبر الوطن.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1579
الجزائر 1411
سطيف 1130
وهران 824
قسنطينة 572
ورڨلة 425
عين الدفلى 423
تيبازة 401
بجاية 344
باتنة 332
تلمسان 324
المدية 286
أم البواقي 261
برج بوعريريج 247
عنابة 240
تيارت 237
المسيلة 233
الجلفة 233
تيزي وزو 229
بسكرة 199
معسكر 197
خنشلة 189
الأغواط 188
بومرداس 186
سكيكدة 184
بشار 179
البويرة 169
أدرار 166
تبسة 165
الوادي 163
عين تموشنت 136
غرداية 140
مستغانم 130
سوق اهراس 120
ميلة 120
سيدي بلعباس 117
جيجل 103
تيسمسيلت 102
الشلف 99
ڨالمة 92
نعامة 77
البيض 75
غليزان 72
الطارف 59
تمنراست 44
سعيدة 32
تندوف 16
إليزي 11
التعليقات (0)