كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل 305 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 12968 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 897 حالة وفاة.

بينما تماثلت 169 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 9371 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 44 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 27 ولاية، بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 21 ولاية عبر الوطن.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1579

الجزائر 1411

سطيف 1130

وهران 824

قسنطينة 572

ورڨلة 425

عين الدفلى 423

تيبازة 401

بجاية 344

باتنة 332

تلمسان 324

المدية 286

أم البواقي 261

برج بوعريريج 247

عنابة 240

تيارت 237

المسيلة 233

الجلفة 233

تيزي وزو 229

بسكرة 199

معسكر 197

خنشلة 189

الأغواط 188

بومرداس 186

سكيكدة 184

بشار 179

البويرة 169

أدرار 166

تبسة 165

الوادي 163

عين تموشنت 136

غرداية 140

مستغانم 130

سوق اهراس 120

ميلة 120

سيدي بلعباس 117

جيجل 103

تيسمسيلت 102

الشلف 99

ڨالمة 92

نعامة 77

البيض 75

غليزان 72

الطارف 59

تمنراست 44

سعيدة 32

تندوف 16

إليزي 11