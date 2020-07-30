كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 29831 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1200 حالة وفاة.

بينما تماثلت 359 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 19592 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 70 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 43 ولاية تم تسجيل فيها إصابات جديدة في حين 5 ولايات لم تسجل اي إصابات.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر: 3077 +70

سطيف: 2526 +15

البليدة: 2415 +24

وهران: 2121 + 35

قسنطينة 1038 +13

باتنة: 1007 +2

ورقلة: 937 +4

تيبازة: 879 +30

بجاية: 832 +6

الوادي: 810 +91

الجلفة: 794 +20

بسكرة: 695 +0

تيارت: 686 +30

المسيلة: 656 + 18

البويرة: 641 + 18

تلمسان: 635 + 30

تيزي وزو: 536 +0

المدية: 536 + 22

خنشلة: 503 + 4

تبسة: 484 +26

عين الدفلى: 501 +2

الأغواط: 497 +0

بومرداس: 479 +0

عنابة: 472 +13

أم البواقي: 462 +28

مستغانم: 385 +25

أدرار: 398 + 24

مستغانم: 385 +7

برج بوعريريج: 363 +3

عين تموشنت: 352 +10

غرداية: 342 + 0

قالمة: 316 +0

معـسكر: 310 + 0

تيسمسيلت: 295 + 0

سيدي بلعباس: 294 +1

سيكدة: 286 + 1

ميلة: 263 +3

جيجل: 262 + 0

بشار: 256 +0

سوق أهراس: 232 +8

البيض: 205 + 0

نعامة: 194 + 1

تمنراست: 178 + 7

غليزان: 125 + 0

الطارف: 122 + 0

الشلف: 107 + 0

تندوف: 87 +0

إليزي: 82 + 1

سعيدة: 58 +0