كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 11920 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 845 حالة وفاة.
بينما تماثلت 137 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 8595 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 39 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 36 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 12 ولاية عبر الوطن
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1474
الجزائر 1311
سطيف 919
وهران 733
قسنطينة 531
عين الدفلى 417
تيبازة 380
ورڨلة 356
بجاية 328
تلمسان 315
المدية 263
برج بوعريريج 238
تيارت 228
أم البواقي 224
باتنة 220
عنابة 217
الجلفة 214
المسيلة 196
تيزي وزو 196
بسكرة 190
خنشلة 182
معسكر 180
بشار 176
سكيكدة 166
الأغواط 166
أدرار 155
بومرداس 154
الوادي 141
البويرة 138
عين تموشنت 129
تبسة 122
غرداية 121
مستغانم 121
سيدي بلعباس 110
سوق اهراس 106
ميلة 104
تيسمسيلت 96
جيجل 93
الشلف 85
ڨالمة 82
نعامة 75
غليزان 67
البيض 67
الطارف 49
تمنراست 32
سعيدة 24
تندوف 16
إليزي 11
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