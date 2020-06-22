كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 11920 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 845 حالة وفاة.

بينما تماثلت 137 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 8595 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 39 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 36 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 12 ولاية عبر الوطن

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1474

الجزائر 1311

سطيف 919

وهران 733

قسنطينة 531

عين الدفلى 417

تيبازة 380

ورڨلة 356

بجاية 328

تلمسان 315

المدية 263

برج بوعريريج 238

تيارت 228

أم البواقي 224

باتنة 220

عنابة 217

الجلفة 214

المسيلة 196

تيزي وزو 196

بسكرة 190

خنشلة 182

معسكر 180

بشار 176

سكيكدة 166

الأغواط 166

أدرار 155

بومرداس 154

الوادي 141

البويرة 138

عين تموشنت 129

تبسة 122

غرداية 121

مستغانم 121

سيدي بلعباس 110

سوق اهراس 106

ميلة 104

تيسمسيلت 96

جيجل 93

الشلف 85

ڨالمة 82

نعامة 75

غليزان 67

البيض 67

الطارف 49

تمنراست 32

سعيدة 24

تندوف 16

إليزي 11