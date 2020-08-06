كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 33626 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1273 حالة وفاة.

بينما تماثلت 436 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 23238 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 63 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور فورار أن الحالات الجديدة سجلت في 29 ولاية بينما 19 ولاية لم تسجل فيها اي حالة في 24 ساعة الاخيرة.

وجاء توزيع الإصابات الجديدة بالفيروس حسب الولايات كالتالي:

الجزائر: 3488 +64

سطيف: 2627 +19

البليدة: 2625 +52

وهران: 2567 + 60

قسنطينة 1224 +36

باتنة: 1091 +18

ورقلة: 1029 +1

تيبازة: 975 +6

بجاية: 947 +0

الجلفة: 915 +27

الوادي: 909 +0

بسكرة: 888 +22

المسيلة: 800 + 39

البويرة: 779 + 49

تيارت: 714 +9

تلمسان: 708 + 0

عنابة: 621 +41

المدية: 595 + 16

الأغواط: 565 +3

بومرداس: 558 +0

عين الدفلى: 556 +14

تيزي وزو: 536 +0

تبسة: 528 +0

خنشلة: 522 + 3

أم البواقي: 521 +0

أدرار: 502 + 0

عين تموشنت: 487 +23

مستغانم: 585 +21

برج بوعريريج: 479 +3

قالمة: 366 +0

جيجل: 360 + 5

غرداية: 345 + 0

سيكدة: 317 + 0

معـسكر: 315 + 0

سيدي بلعباس: 312 +0

تيسمسيلت: 309 + 0

ميلة: 300 +1

بشار: 296 +0

سوق أهراس: 246 +0

نعامة: 230 + 8

البيض: 223 + 6

تمنراست: 179 + 1

الطارف: 174 + 3

تندوف: 137 +24

غليزان: 126 + 1

الشلف: 107 + 0

إليزي: 84 + 0

سعيدة: 59 +0