كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 305 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 12968 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 905 حالة وفاة.
بينما تماثلت 169 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 9371 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 42 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 41 ولاية، بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 7 ولاية عبر الوطن.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1603
الجزائر 1433
سطيف 1178
وهران 836
قسنطينة 574
ورڨلة 425
عين الدفلى 423
تيبازة 408
بجاية 345
باتنة 339
تلمسان 328
المدية 293
أم البواقي 270
برج بوعريريج 250
عنابة 242
تيارت 242
الجلفة 242
المسيلة 234
تيزي وزو 231
معسكر 203
الأغواط 201
بسكرة 200
خنشلة 192
سكيكدة 189
بومرداس 186
الوادي 180
بشار 179
تبسة 177
البويرة 171
أدرار 169
غرداية 150
عين تموشنت 137
مستغانم 134
سوق اهراس 122
ميلة 120
سيدي بلعباس 118
جيجل 107
ڨالمة 106
تيسمسيلت 103
الشلف 99
البيض 85
نعامة 77
غليزان 73
الطارف 60
تمنراست 51
سعيدة 40
تندوف 16
إليزي 11
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