كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 305 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 12968 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 905 حالة وفاة.

بينما تماثلت 169 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 9371 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 42 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 41 ولاية، بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 7 ولاية عبر الوطن.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1603

الجزائر 1433

سطيف 1178

وهران 836

قسنطينة 574

ورڨلة 425

عين الدفلى 423

تيبازة 408

بجاية 345

باتنة 339

تلمسان 328

المدية 293

أم البواقي 270

برج بوعريريج 250

عنابة 242

تيارت 242

الجلفة 242

المسيلة 234

تيزي وزو 231

معسكر 203

الأغواط 201

بسكرة 200

خنشلة 192

سكيكدة 189

بومرداس 186

الوادي 180

بشار 179

تبسة 177

البويرة 171

أدرار 169

غرداية 150

عين تموشنت 137

مستغانم 134

سوق اهراس 122

ميلة 120

سيدي بلعباس 118

جيجل 107

ڨالمة 106

تيسمسيلت 103

الشلف 99

البيض 85

نعامة 77

غليزان 73

الطارف 60

تمنراست 51

سعيدة 40

تندوف 16

إليزي 11