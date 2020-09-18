كورونا في 48 ولاية…الجزائر وهران وبومرداس يسجلون أعلى حصيلة يومية

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في الجزائر 49413 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 219 إصابة جديدة اليوم الجمعة.

وحسب آخر إحصائية نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، فإن ولاية الجزائر العاصمة سجلت أكبر الحالات (30 إصابة مؤكدة) خلال 24 ساعة الأخيرة،

تليها ولايتي وهران وبومرداس بـ 18 إصابة جديدة في كل منهما، فيما سجلت بولاية جيجل 13 إصابة .

وفيما يلي الولايات التي سجلت أكبر حصيلة خلال 24 ساعة الأخيرة:

الجزائر: 5432 +30

البليدة: 3976 +12

وهران: 3826 + 18

باتنة: 1740 +11

عنابة: 1428 +18

بومرداس: 980 +18

جيجل: 922 + 13