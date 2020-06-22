كورونا في الجزائر: إرتفاع في عدد المصابين بـ 6 ولايات وسطيف في الصدارة

سجلت وزارة الصحة اليوم الإثنين 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.

ووفق المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا، فإن حصيلة الإصابات بالفيروس إرتفعت إلى 11920 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا إلى 852 حالة وفاة.

بينما تماثلت 137 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 8559 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 39 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 36 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 12 ولاية عبر الوطن.

وخلال 24 ساعة الاخيرة شهدت 6 ولايات إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

سطيف +20.

وهران + 18.

بسكرة +13.

البليدة +11.

الجزائر +09.

ورڨلة +6.

كما اكد الإحصائيات أن ولاية سطيف تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها وهران.

في حين عرفت 41 ولاية تسجيل أقل من 5 حالات، كما لم تسجل 16 ولاية أي حالة خلال 24 المنصرمة.