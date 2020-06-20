كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 11631 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 837 حالة وفاة.
بينما تماثلت 128 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 8324 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد38 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 37 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 11 ولاية عبر الوطن
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1452
الجزائر 1288
سطيف 871
وهران 712
قسنطينة 524
عين الدفلى 416
تيبازة 377
ورڨلة 342
بجاية 325
تلمسان 315
المدية 260
برج بوعريريج 238
تيارت 224
أم البواقي 221
عنابة 214
باتنة 210
الجلفة 204
المسيلة 195
تيزي وزو 192
معسكر 177
بشار 176
خنشلة 176
بسكرة 165
سكيكدة 163
الأغواط 158
أدرار 155
بومرداس 154
الوادي 138
البويرة 133
عين تموشنت 129
غرداية 120
مستغانم 118
تبسة 113
سيدي بلعباس 110
ميلة 101
سوق اهراس 100
تيسمسيلت 95
جيجل 90
الشلف 78
ڨالمة 75
نعامة 72
غليزان 66
البيض 65
الطارف 47
تمنراست 27
سعيدة 23
تندوف 14
إليزي 11
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