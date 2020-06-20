كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 11631 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 837 حالة وفاة.

بينما تماثلت 128 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 8324 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد38 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 37 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 11 ولاية عبر الوطن

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1452

الجزائر 1288

سطيف 871

وهران 712

قسنطينة 524

عين الدفلى 416

تيبازة 377

ورڨلة 342

بجاية 325

تلمسان 315

المدية 260

برج بوعريريج 238

تيارت 224

أم البواقي 221

عنابة 214

باتنة 210

الجلفة 204

المسيلة 195

تيزي وزو 192

معسكر 177

بشار 176

خنشلة 176

بسكرة 165

سكيكدة 163

الأغواط 158

أدرار 155

بومرداس 154

الوادي 138

البويرة 133

عين تموشنت 129

غرداية 120

مستغانم 118

تبسة 113

سيدي بلعباس 110

ميلة 101

سوق اهراس 100

تيسمسيلت 95

جيجل 90

الشلف 78

ڨالمة 75

نعامة 72

غليزان 66

البيض 65

الطارف 47

تمنراست 27

سعيدة 23

تندوف 14

إليزي 11