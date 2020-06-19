كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة14 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 11504 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 825 حالة وفاة.
بينما تماثلت 118 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 8196 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 53 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 34 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 14 ولاية عبر الوطن
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1432
الجزائر 1273
سطيف 857
وهران 709
قسنطينة 521
عين الدفلى 416
تيبازة 377
ورڨلة 334
بجاية 324
تلمسان 313
المدية 259
برج بوعريريج 237
تيارت 222
أم البواقي 220
عنابة 214
باتنة 203
الجلفة 200
المسيلة 195
تيزي وزو 191
بشار 176
معسكر 175
خنشلة 174
سكيكدة 163
الأغواط 157
بسكرة 156
أدرار 154
بومرداس 153
الوادي 135
البويرة 133
عين تموشنت 127
غرداية 119
مستغانم 116
تبسة 112
سيدي بلعباس 208
ميلة 99
سوق اهراس 97
تيسمسيلت 95
جيجل 88
الشلف 77
ڨالمة 75
نعامة 72
غليزان 65
البيض 63
الطارف 45
تمنراست 26
سعيدة 22
تندوف 14
إليزي 11
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