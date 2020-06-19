كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة14 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 11504 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 825 حالة وفاة.

بينما تماثلت 118 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 8196 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 53 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 34 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 14 ولاية عبر الوطن

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1432

الجزائر 1273

سطيف 857

وهران 709

قسنطينة 521

عين الدفلى 416

تيبازة 377

ورڨلة 334

بجاية 324

تلمسان 313

المدية 259

برج بوعريريج 237

تيارت 222

أم البواقي 220

عنابة 214

باتنة 203

الجلفة 200

المسيلة 195

تيزي وزو 191

بشار 176

معسكر 175

خنشلة 174

سكيكدة 163

الأغواط 157

بسكرة 156

أدرار 154

بومرداس 153

الوادي 135

البويرة 133

عين تموشنت 127

غرداية 119

مستغانم 116

تبسة 112

سيدي بلعباس 208

ميلة 99

سوق اهراس 97

تيسمسيلت 95

جيجل 88

الشلف 77

ڨالمة 75

نعامة 72

غليزان 65

البيض 63

الطارف 45

تمنراست 26

سعيدة 22

تندوف 14

إليزي 11