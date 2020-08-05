كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 13 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 33055 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1261 حالة وفاة.

بينما تماثلت 427 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 22802 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 55 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور فورار أن الحالات الجديدة سجلت في 36 ولاية بينما 12 ولاية لم تسجل فيها اي حالة في 24 ساعة الاخيرة.

الجزائر: 3424 +83

سطيف: 2608 +18

البليدة: 2573 +25

وهران: 2507 + 41

قسنطينة 1188 +81

باتنة: 1073 +15

ورقلة: 1028 +9

تيبازة: 969 +20

بجاية: 947 +38

الوادي: 909 +1

الجلفة: 888 +16

بسكرة: 866 +13

المسيلة: 761 + 12

البويرة: 724 + 5

تلمسان: 708 + 12

تيارت: 705 +5

عنابة: 580 +27

المدية: 579 + 8

الأغواط: 562 +5

بومرداس: 558 +0

عين الدفلى: 542 +5

تيزي وزو: 536 +0

تبسة: 528 +7

أم البواقي: 521 +9

خنشلة: 519 + 5

أدرار: 502 + 2

عين تموشنت: 464 +6

مستغانم: 464 +9

برج بوعريريج: 476 +0

قالمة: 366 +8

جيجل: 355 + 28

غرداية: 345 + 0

سيكدة: 317 + 11

معـسكر: 315 + 1

سيدي بلعباس: 312 +0

تيسمسيلت: 309 + 0

ميلة: 299 +7

بشار: 296 +0

سوق أهراس: 246 +5

نعامة: 222 + 1

البيض: 217 + 5

تمنراست: 178 + 0

الطارف: 171 + 7

غليزان: 125 + 0

الشلف: 107 + 0

تندوف: 113 +0

إليزي: 84 + 0

سعيدة: 59 +1