كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 21355 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 1052 حالة وفاة.

بينما تماثلت 315 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 15107 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 65 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 39 ولاية تم تسجيل فيها إصابات جديدة في حين 9 ولايات لم تسجل اي إصابات.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر: 2074 +62

البليدة: 2049 +25

سطيف: 2011 +98

وهران: 1793 + 71

قسنطينة 832 +28

باتنة: 753 +13

ورقلة: 709 +23

تيبازة: 663 +14

بسكرة: 561 + 9

بجاية: 521 +15

تلمسان: 495 + 11

الوادي: 464 +4

عين الدفلى: 442 +0

الجلفة: 441 +17

تيارت: 417 +7

تيزي وزو: 416 +16

خنشلة: 396 + 25

المدية: 378 + 8

المسيلة: 373 + 12

الأغواط: 365 +7

بومرداس: 363 +0

عنابة: 346 +5

البويرة: 336 + 9

أم البواقي: 343 +18

تبسة: 335 + 15

برج بوعريريج: 290 +1

غرداية: 285 + 0

أدرار: 252 + 0

معـسكر: 248 + 0

سكيكدة: 243 + 1

بشار: 208 +4

تيسمسيلت: 206 + 3

مستغانم: 200 + 6

ميلة: 198 +5

قالمة: 194 + 7

سيدي بلعباس: 187 + 5

عين تموشنت: 178 + 4

سوق أهراس: 171 + 8

جيجل: 159 + 5

البيض: 120 + 0

نعامة: 118 + 6

غليزان: 113 + 0

الشلف: 104 + 0

تمنراست: 97 + 13

الطارف: 79 + 1

سعيدة: 51 +2

إليزي: 50 + 2

تندوف: 28 +0