كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 43016 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1475 حالة وفاة.

بينما تماثلت 271 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 30150 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 28 شخصا بالعناية المركزة.

الجزائر: 4540 +39

وهران: 3434 + 27

البليدة: 3254 +45

سطيف: 2927 +24

قسنطينة 1462 +9

باتنة: 1448 +26

بجاية: 1430 +12

ورقلة: 1221 +0

تيبازة: 1204 +8

بسكرة: 1203 +3

المسيلة: 1160 + 16

عنابة: 1132 +18

الجلفة: 1101 +0

البويرة: 1040 + 2

الوادي: 1039 +0

تلمسان: 1025 + 3

تيارت: 900 +18

بومرداس: 748 +21

عين الدفلى: 721 +2

المدية: 711 + 4

تبسة: 696 + 4

تيزي وزو: 689 +38

مستغانم: 673 +5

الأغواط: 662 +0

عين تموشنت: 630 +3

أدرار: 624 + 0

جيجل: 622 + 19

أم البواقي: 616 +8

خنشلة: 573 + 2

سكيكدة: 473 + 15

قالمة: 459 +4

غرداية: 429 + 0

برج بوعريريج: 414 +2

سيدي بلعباس: 396 +3

تيسمسيلت: 373 + 2

ميلة: 350 +2

بشار: 347 +4

معـسكر: 324 + 0

سوق أهراس: 311 +7

نعامة: 254 + 0

البيض: 232 + 0

الطارف: 207 + 0

تمنراست: 195 + 1

تندوف: 189 +0

الشلف: 194 + 0

غليزان: 190 + 0

إليزي: 124 + 0

سعيدة: 63 + 0