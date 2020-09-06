كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 46364 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1556 حالة وفاة.

بينما تماثلت 264 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 32745 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 44 شخصا بالعناية المركزة.

الجزائر: 4944 +33

وهران: 3650 + 25

البليدة: 3624 +13

سطيف: 3039 +18

باتنة: 1619 +10

بجاية: 1575 +4

قسنطينة 1551 +11

تيبازة: 1291 +7

عنابة: 1267 +5

بسكرة: 1228 +0

ورقلة: 1224 +2

المسيلة: 1216 + 0

تلمسان: 1160 + 18

البويرة: 1139 + 15

الجلفة: 1133 +1

تيزي وزو: 954 +44

الوادي: 1067 +0

تيارت: 929 +3

بومرداس: 911 +26

تبسة: 806 + 9

جيجل: 776 + 16

عين الدفلى: 756 +8

المدية: 737 + 3

مستغانم: 703 +3

أم البواقي: 675 +6

الأغواط: 670 +0

عين تموشنت: 664 +3

أدرار: 630 + 0

سكيكدة: 604 + 8

خنشلة: 578 + 0

قالمة: 483 +0

غرداية: 435 + 1

برج بوعريريج: 417 +0

سيدي بلعباس: 405 +0

تيسمسيلت: 405 + 1

ميلة: 382 +1

سوق أهراس: 349 +0

بشار: 347 +0

معـسكر: 327 + 0

نعامة: 258 + 0

البيض: 232 + 0

الطارف: 207 + 0

الشلف: 204 + 0

غليزان: 201 + 0

تمنراست: 198 + 0

تندوف: 197 +0

إليزي: 124 + 0

سعيدة: 70 + 0