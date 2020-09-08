كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 46938 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1562 حالة وفاة.

بينما تماثلت 198 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 33.183 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 35 شخصا بالعناية المركزة.

الجزائر: 5039 +44

البليدة: 3693 +27

وهران: 3671 + 12

سطيف: 3049 +9

باتنة: 1656 +17

بجاية: 1625 +31

قسنطينة 1558 +5

تيبازة: 1301 +6

عنابة: 1301 +16

بسكرة: 1233 +2

ورقلة: 1229 +5

المسيلة: 1226 + 5

تلمسان: 1172 + 7

البويرة: 1168 + 18

الجلفة: 1142 +4

الوادي: 1073 +6

تيزي وزو: 981 +8

تيارت: 929 +0

بومرداس: 911 +0

تبسة: 822 + 2

جيجل: 807 + 21

عين الدفلى: 760 +2

المدية: 741 + 2

مستغانم: 710 +0

أم البواقي: 681 +6

الأغواط: 680 +10

عين تموشنت: 666 +0

أدرار: 631 + 1

سكيكدة: 630 + 5

خنشلة: 579 + 1

قالمة: 490 +0

غرداية: 435 + 0

برج بوعريريج: 417 +0

سيدي بلعباس: 408 +3

تيسمسيلت: 407 + 0

ميلة: 382 +0

سوق أهراس: 361 +3

بشار: 347 +0

معـسكر: 327 + 0

نعامة: 258 + 0

البيض: 232 + 0

الطارف: 207 + 0

الشلف: 204 + 0

تندوف: 203 +4

غليزان: 201 + 0

تمنراست: 198 + 0

إليزي: 127 + 3

سعيدة: 70 + 0