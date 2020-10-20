كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 54839 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1873 حالة وفاة.

بينما تماثلت 131 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 38346 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 38 شخصا بالعناية المركزة.

وجاء توزيع عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات ليوم 20 أكتوبر 2020 كمايلي:

الجزائر: 6380 +35

البليدة: 4386 +18

وهران: 4180 + 20

سطيف: 3363 +7

باتنة: 2117 +23

بجاية: 2064 +7

قسنطينة 1750 +8

عنابة: 1527 +0

تيبازة: 1499 +4

تيزي وزو: 1463 +21

جيجل: 1407 + 16

تلمسان: 1394 + 5

المسيلة: 1380 + 0

البويرة: 1370 + 14

بسكرة: 1345 +4

ورقلة: 1321 +1

الجلفة: 1212 +0

بومرداس: 1180 +0

الوادي: 1115 +0

تبسة: 1048 + 5

تيارت: 956 +0

المدية: 824 + 1

مستغانم: 787 +5

عين الدفلى: 777 +0

أم البواقي: 761 +1

عين تموشنت: 710 +4

الأغواط: 700 +0

سكيكدة: 698 + 0

أدرار: 663 + 0

خنشلة: 617 + 3

قالمة: 558 +6

سوق أهراس: 481 +3

ميلة: 467 +7

غرداية: 440 + 0

تيسمسيلت: 435 + 0

سيدي بلعباس: 425 +1

برج بوعريريج: 422 +0

بشار: 348 +0

الطارف: 347 + 0

معـسكر: 336 + 0

نعامة: 246 + 3

الشلف: 245 + 0

البيض: 232 + 0

غليزان: 227 + 4

تندوف: 205 +0

تمنراست: 202 + 0

إليزي: 139 + 0

سعيدة: 72 + 0